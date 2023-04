Happy End oder Pflichtbesuch: Prinz Harrys einsame Reise zur Krönung

Harry kommt, Meghan bleibt zuhause. Rund drei Wochen vor dem großen Tag ist die brisanteste Frage rund um die Krönung von König Charles III endlich geklärt. Mit einem knappen Statement bestätigte der Palast die Teilnahme des abtrünnigen Königssohns und setzte damit monatelangen Spekulationen ein Ende. Trotzdem bleiben viele Fragen zu der Entscheidung offen. Allen voran: Warum?

Einer der Gründe für das Fernbleiben von Herzogin Meghan (41) und den Kindern Prinzessin Lilibet (1) und Prinz Archie ist dem gut vernetzten Royal-Insider und Autoren Omid Scobie zufolge, dass Archie ausgerechnet am Tag der Krönung vier Jahre alt wird. Doch der Wunsch nach einem ausgiebige Kindergeburtstag daheim dürfte nicht allein ausschlaggebend gewesen sein.

"Transatlantisches Ping-Pong" für "wichtigsten Tag"

Seit Monaten herrscht Eiszeit zwischen dem Palast und Meghan und Harry (38) - erst recht, seit dieser mit der Veröffentlichung seiner Memoiren erneut scharf gegen seine Familie austeilte. Reden soll Harry mit seinem Vater Charles (74) und auch Bruder William (40) schon seit Monaten nicht mehr. Stattdessen sei der Entscheidung ein "transatlantisches Ping-Pong" per E-Mail vorausgegangen, berichteten britische Medien.

Dass Harry sich schließlich fürs Kommen entschieden habe, sei sehr persönlich und keine PR, betonen Insiderquellen im Telegraph. Ihm sei bewusst, dass es sich um den wichtigsten Tag im Leben seines Vaters handele. Die Krönung von König Charles und seiner Frau Camilla (75) wird am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey stattfinden - mit zahlreichen Staatsgästen sowie Mitgliedern der britischen Gesellschaft, die für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden. Im Anschluss folgt eine Krönungsprozession in der goldenen Staatskutsche vor den Augen von Tausenden Schaulustigen.