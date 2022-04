"Handmaid’s Tale"-Star Elizabeth Moss: Wie Scientology ihre Rollen-Wahl beeinflusst

Wie Scientology Moss' Rollen-Wahl beeinflusst

Die Schauspielerin erklärte zudem, wie ihre Neigung, Rollen zu spielen, die mit Traumata umgehen müssen, mit ihrer Religion übereinstimmt. "Nun, ich denke, es geht mehr um diese traumatischen Vorfälle oder diese Momente des Schmerzes, ob emotional oder körperlich, die dich davon abhalten, der zu sein, der du jetzt bist", sagte sie.

Beim Heranwachsen habe Scientology ihr zudem geholfen, besser zu kommunizieren. "Kommunikation ist etwas, das ich offensichtlich so sehr nutze, nicht nur in meinem Job, sondern auch in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen", erzählte Moss. "Das ist wahrscheinlich eines der grundlegenden Dinge Nr. 1, die ich gelernt habe und die ich jeden Tag nutze und nutze: die Kraft, jemandem einfach zuhören zu können, jemandem das Gefühl zu geben, gehört zu werden, ihn nicht für das, was er ist, denkt oder glaubt, herabzusetzen - auch wenn du denkst, dass es falsch ist."

Elizabeth Moss über Leah Remini

Elizabeth Moss ging auch auf Gerüchte ein, dass sie den Raum bei einer Preisverleihung im Jahr 2017 verließ, bei der die ehemalige Scientologin und Kritikerin der Glaubensgemeinschaft Leah Remini für ihre Anti-Scientology-Dokumentationen gewann. "Ich ging auf die Toilette", lautete Moss' Erklärung. "Ich wünschte, es wäre aufregender als das."

Remini behauptete unter anderem, dass die Kirche Moss verboten habe, mit ihr zu sprechen, aber Moss behauptet, dass sie nie von dem "King Of Queens"-Star angesprochen worden sei. "Ich habe nie eine Anfrage erhalten, mit ihr zu sprechen. Es gab also keinen Grund für sie, das zu sagen. Ich kenne sie nicht so gut, also ist es nicht so, als wären wir Freunde", verteidigte sich Moss gegenüber The New Yorker.