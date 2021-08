Hamster gerettet: Chrissy Teigen schlug Loch in ihre Villa

Da die Villa 900 Quadratmeter groß ist, war es gar nicht so einfach, den kleinen Nager ausfindig zu machen. Zuerst lauschte Chrissy Teigen an der Wand hinter einem Vorhang, da sie dort Kratzgeräusche vernommen hatte.

Und dann wird ihr klar, wie der Hamster überhaupt in seine missliche Lage gelangte. In einem Loch in der Wand wurden Kabel verlegt, an denen er hochgeklettert sein dürfte und dann wohl den Ausgang nicht mehr gefunden hat.

Ohne zu zögern, bearbeitete Chrissy die Wand mit Bohrer und Hammer und riss die Holzvertäfelung heraus. Da steckte der Hamster auch schon sein Näschen heraus und war gerettet.