Protzig: Chrissy Teigen zeigt ihre neue Luxus-Küche

US-Model Chrissy Teigen baut ihre Küche um - und das vorläufige Resultat kann sich sehen lassen. Auf Instagram teilte die 35-Jährige ein Foto ihrer luxuriösen Einrichtung.

Chrissy Teigen ist stolz auf ihre Luxus-Küche

Auf dem Bild präsentiert sich Teigen zusammen mit dem Innenarchitekten Jake Arnold, der wohl für den Umbau ihrer Küche verantwortlich ist. "Work in progress" - also, "in Arbeit", fügte Teigen hinzu, was wohl bedeutet, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

Die neue Küche des Models ist aber schon jetzt an Luxus kaum zu überbieten. Eine lange, marmorierte Arbeitsplatte mit drei eingebauten Herdplatten ist zu sehen. Die Rückwand der Küche besteht ebenfalls aus Marmor. Bei der Deko wurde auch nicht gespart: In den Regalen stehen edle Schalen, Teller, Vasen und Kochbücher.