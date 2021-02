Chrissy Teigen erinnert sich an Sohn Jack: "In dieser Woche wäre er geboren worden"

Das US-Model Chrissy Teigen erinnert mit einem emotionalen Posting an ihren verstorbenen Sohn, der im Februar zur Welt hätte kommen sollen. "Mein kleiner Jack wäre diese Woche geboren worden, also bin ich ein bisschen daneben", schrieb sie am Mittwoch auf Twitter. Sie fühle tatsächlich etwas im Bauch, das sich anfühlt, wie Tritte, so Teigen, die weiter angibt, sich am Donnerstag einer Endometriose-Operation zu unterziehen. Endometriose kann unter anderem zu schweren, krampfartigen Schmerzen während der Periode und zu Unfruchtbarkeit führen.