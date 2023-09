Hamburger Rapper Gzuz aus JVA entlassen

Das Landgericht Hamburg hatte den Frontmann der Band 187 Strassenbande am 4. März 2022 wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt. Zugleich hatte die Strafkammer eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 2.300 Euro verhängt, also insgesamt 414.000 Euro. Hinzu kam eine Freiheitsstrafe von 4 Monaten, die das Amtsgericht Hamburg-Altona am 4. Dezember 2017 wegen Körperverletzung verhängt hatte.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Bushido bekam in Zivilprozess erneut recht - Millionen zur√ľck

Die letztgenannte Strafe war urspr√ľnglich zur Bew√§hrung ausgesetzt worden. Die Bew√§hrung wurde sp√§ter infolge der Verurteilung aus 2022 widerrufen.