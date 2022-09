Hailey Bieber hat Gerüchte dementiert, dass sie mit ihrem jetzigen Ehemann Justin Bieber zusammengekommen sei, als dieser eigentlich noch in einer Beziehung mit Sängerin Selena Gomez war. "Ich kann ganz klar sagen, dass ich niemals mit ihm zusammen war, während er in einer Beziehung mit jemand anderem war", sagte das US-Model im Podcast "Call Her Daddy".

"Das war eine Situation, wo ich sicher weiß, dass es richtig war für die beiden, diese Tür zu schließen, sie waren nicht in einer Beziehung zu diesem Zeitpunkt", ergänzte die 25-Jährige. Hailey und Justin Bieber sind seit 2018 verheiratet. Zuvor war der 28-Jährige mehrere Jahre lang immer wieder mit Gomez zusammen gewesen. Fans von Gomez hatten Hailey Bieber daraufhin im Internet wiederholt vorgeworfen, sich in diese Beziehung eingemischt zu haben.