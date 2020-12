"Habe es satt": Schlagersängerin Kerstin Ott rastet auf Instagram aus

Ihr Hit "Die immer lacht" machte Kerstin Ott 2016 bekannt. Aktuell sorgt die Schlagersängerin jedoch mit einem wütenden Posting auf Instagram für Schlagzeilen. Grund sind die andauernden Falschmeldungen über ihre Ehe mit Partnerin Karolina. Immer wieder wurde Ott von den Boulevardmedien fälschlicherweise eine Beziehungskrise nachgesagt oder es wurden Trennungsgerüchte verbreitet.

Kerstin Ott will gegen Falschmeldungen vorgehen

"Warum muss ich mir das gefallen lassen? Weil ich Musik für viele Menschen mache? Weil ich in der Öffentlichkeit stehe? Weil es dazu gehört, wenn man bekannt ist?", schreibt die Musikerin jetzt in einem Posting. "Weil ich nur als Objekt betrachtet werde, damit die allgemeine Sensationsgier gestillt werden kann?"

Dazu zeigt sie Ausschnitte von Onlineportalen, die mit reißerischen Titeln wie "Kerstin Ott: Sie wurde mit einer anderen Frau gesichtet" für Aufsehen sorgen.

"Ich habe es satt, angegriffen zu werden. Ich habe es satt, dass meine Familie angegriffen wird. Alle schreien laut auf, wenn es um Mobbing geht. Was ist denn das hier? Aber das geht klar, weil sich damit so schön die Zeit vertreiben lässt oder es irgendeine beschissene Auflage erhöht?", schreibt Ott in ihrem wütenden Statement.