"Hab Lust, alles wegzuschmeißen": Mimi Fiedler nach Trennung ohne feste Bleibe

"Die Fluggesellschaft hat mir dann gestern geschrieben, sie haben gar keinen Platz für die Katzen", beklagt sie sich. Doch ein Unglück kommt selten allein. Schließlich hätten ihr dann auch noch ihre Umzugshelfer abgesagt, während Fiedler den Schlüssel für ihre Storage-Units verloren hat. "Das ist Status quo. Ich muss in zwei Stunden hier draußen sein, mal sehen, wie das funktioniert", erzählt sie ihren Fans über ihre Pechsträhne.

"Ich hab Lust, auch alles wegzuschmeißen. Alles", gibt sie zu.

Trotz allem versucht Mimi Fiedler, ihr aktuelle Lage optimistisch zu sehen. "Wenn du auch gerade sehr viele Prüfungen bekommst und [...] auch gar nicht so genau weißt, wohin und was als Nächstes kommt, dann bist du nicht allein", sinniert sie in einer weiteren Instagram-Story. "Ich hab aufgehört, mich zu wundern, aber nicht aufgehört, an Wunder zu glauben." Freiheit habe außerdem ihren Preis, auch die eigene Würde zu behalten habe ihren Preis "Und den zahle ich. Sehr gern", lautet Fiedlers Fazit.