Oben ohne mit Sonnenbrille: Heidi Klum legt Hit "Sunglasses At Night" neu auf

Frech streckt Heidi Klum die Zunge raus und grinst in die Kamera. Die Augen versteckt sie hinter einer schwarzen Sonnenbrille - darin spiegelt sich ihr Name und die Aufschrift "Sunglasses At Night". Das ist das Cover für das neueste Projekt der 50-Jährigen aus Bergisch Gladbach. Supermodel, Unternehmerin, Modedesignerin und Moderatorin - nun tritt Klum erneut als Sängerin ins Rampenlicht.

Heidi Klum versucht sich wieder als Sängerin

Seit heute, Freitag, ist "Sunglasses At Night" erhältlich. Die Single ist zudem der Titelsong der kommenden Staffel von "Germany"s Next Topmodel", die am 15. Februar auf ProSieben anläuft.