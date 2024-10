Gypsy Rose Blanchard machte Schwangerschaftstest noch vor der Geburt: "Ungewöhnlich"

Um zu beweisen, dass ihr aktueller Partner Ken Urker der Vater ist, habe sie noch vor der Geburt im Jänner 2025 einen Vaterschaftstest gemacht, berichtet das US-People-Magazin. Blanchard wollte dem Bericht zufolge damit verhindern, dass ihr früherer Partner und Noch-Ehemann Ryan Anderson auf der Geburtsurkunde des Kindes als Vater angeführt wird. Dies würde demnach laut geltendem Gesetz in Louisiana automatisch geschehen, wenn Anderson und Blanchard zum Zeitpunkt der Geburt nicht seit mindestens 300 Tagen geschieden sind. Derzeit sind die beiden offiziell noch verheiratet, wie laut People aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Anwalt des Expartners: "Normalerweise wartet man bis zur Geburt"

Andersons Anwalt Randy J. Fuerst sagte dem amerikanischen Promimagazin, dass Blanchards Vorgehen "höchst ungewöhnlich" war. "In den über 40 Jahren, in denen ich und andere Anwälte in diesem Büro tätig sind, haben wir noch nie erlebt, dass jemand einen Vaterschaftstest vor der Geburt gemacht hat, weil es dafür keinen Grund gibt", so Fuerst. "Normalerweise wartet man bis zur Geburt des Kindes, und dann wird der Vaterschaftstest gemacht. Und wenn sich herausstellt, wie wir vermuten, dass das Kind von ihrem jetzigen Freund ist, dann wird die Geburtsurkunde mit einem Gerichtsbeschluss nach der Geburt des Kindes geändert."