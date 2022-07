Gwen Stefani und Blake Shelton: Ungesehene Aufnahmen zum 1. Hochzeitstag

Die beiden Musiker lernten sich als Coaches bei der Castingshow "The Voice" kennen und sind seit 2015 ein Paar. Aus einer früheren Ehe mit dem Rockmusiker Gavin Rossdale hat Stefani drei Söhne. Gemeinsam schrieben sie nach Stefanis Trennung von Rossdale den Song "Go Ahead and Break My Heart" (auf Deutsch: "Mach weiter und brich mein Herz"). Shelton war zuvor zweimal verheiratet, bis 2015 mit der Country-Sängerin Miranda Lambert.