Günther Jauch muss Zwangspause bei RTL einlegen

Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch fällt am Samstag ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus. Er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne, sagte er am Mittwochabend bei "stern TV". Am Freitag werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann laut Gesundheitsamt erst am Sonntag wieder raus, sagte der in Potsdam lebende Jauch in der Sendung.