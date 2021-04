Erster Krankenstand seit über 30 Jahren: Günther Jauch mit Coronavirus infiziert

Jetzt hat es auch Günther Jauch erwischt: Der deutsche Moderator hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie ein Sprecher von RTL bestätigt. Bei der kommenden Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk fällt er deswegen krankheitsbedingt aus.

Erster Krankenstand seit über 30 Jahren

Es ist das erste Mal in über 30 Jahren, dass Jauch aus Krankheitsgründen einen Auftritt absagt. Die geplante Sendung werde dennoch stattfinden, so der Sender. Wer Jauch in der Live-Show am Samstag, den 10. April vertreten wird, wird erst in der Sendung bekannt gegeben.