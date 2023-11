Günther Jauch: "Halte mich für Gottschalks "Wetten, dass..?"-Comeback bereit"

Moderator Günther Jauch hat vor dem letzten "Wetten, dass..?"-Auftritt von Thomas Gottschalk am Samstagabend über ein mögliches Comeback des Showmasters gescherzt. "Cher, Elton John und Madonna haben ja auch schon mehrmals ihren Rücktritt vom Rücktritt erklärt", stellte Jauch fest. "Mick Jagger ist 80 - insofern halte ich mich für Thomas' 'Wetten, dass..?'-Comeback 2030 als Fahrer oder Führer auf die Bühne in Bereitschaft." In dem Jahr würde Thomas Gottschalk 80 Jahre alt werden. Trotzdem: "Diesmal meint Thomas es wohl ernst", so Jauch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er würdigte seinen Kollegen: "Mehr als 40 Jahre war er in der deutschen TV-Unterhaltung das Maß aller Dinge."

