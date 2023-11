"Wetten, dass ...?": Wohlfühlen bis der Hahn kräht

Pünktlich um 20.15 Uhr erscheint Thomas Gottschalk auf der Bühne, mit den legendären Worten: „Guten Abend, herzlich willkommen Offenburg.“ Er trägt einen Anzug in Kardinals-Fliederfarben. Den Applaus kommentiert er mit: „Ihr seid ja verrückt, Mensch!“ Und weiter: „Eines ist klar, das wird keine öffentliche Grablegung. Setzt euch hin, Mensch, ich muss anfangen.“

Schweinsteiger

Als erster Gast kommt der Schauspieler Matthias Schweighöfer, und es wird sofort fad. Es geht darum, ob Schweighöfer nach Hollywood will (er will) und um seinen Milli-Vanilli-Film.

Gottschalk sagt zu Schweighöfer „Matthias Schweinsteiger“.

Schweighöfer reagiert, indem er sagt: „Du siehst heute fantastisch aus.“

Es kommt die erste Wette. Ein Mann namens Horst wettet, Hähne am Krähen zu erkennen. Horst gewinnt die Wette souverän, Schweighöfer muss seinen Einsatz – krähen – nicht einlösen.

Der erste Musikbeitrag steht an: Take That singen ein außerordentlich fades Lied. Gottschalk sagt: „Wohlfühlsound, das ist ein bisschen wie ,Wetten, dass ...?‘ als Musik.“

Das Publikum schreit tatsächlich Zugabe, und sie singen „Back For Good“.

Jetzt kommt der echte Bastian Schweinsteiger, und Gottschalk nennt ihn nicht Schweighöfer. Begleitet wird der Ex-Kicker von seiner Frau, der Tennisspielerin Ana Ivanovic. Gottschalk will von ihr wissen, was sie am liebsten auf Deutsch sagt. Ivanovic: „Bitte Zähneputzen! Das ist aber nicht für die Kinder, sondern für Basti.“

Kinderwette

Lustiger wird das Gespräch dann nicht mehr, es versandet irgendwo zwischen Fußball, Tennis und allem dazwischen.

Es folgt die Kinderwette. Felix aus Großweikersdorf sitzt im Rollstuhl, das hindert ihn aber nicht daran, im Handstand auf einem Skateboard fahrend mit dem Kopf Bonbons in Flaschen zu bugsieren. Felix scheitert knapp und kommentiert das mit „Nein, geh bitte, das gibt’s doch nicht!“ Felix ist dennoch der beeindruckendste Gast des Abends.

Jetzt werden Take That interviewt und bekommen die gewagte Frage: „Kann man auch zu viel geliebt werden?“ Wenig überraschende Antwort: „Nein.“

Es folgt die Hundewette. Hündin Amie erkennt Zahlen, allerdings nur auf Englisch. Amie schafft das souverän.

Thomas Gottschalk nennt Bastian Schweinsteiger „Wein“.

Dann die nächste Musikeinlage: Helene Fischer interpretiert mit Shirin David „Atemlos durch die Nacht“. Der Jubel ist grenzenlos.

Take That machen Zuckerwatte und verteilen diese im Publikum.

Die nächsten Gäste sind die Schauspieler Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck. Es folgt das übliche, langweilige Interview über die Arbeit. Jetzt kommt der Höhepunkt der Show: Eine Grußbotschaft der Rolling Stones auf Video.

Ziehen

Als Nächstes ist die Außenwette dran: In Stans in der Schweiz wollen acht Männer einen sieben Tonnen schweren Waggon zehn Meter bergauf ziehen – was sie auch souverän schaffen.

Nun müssen sich auch Helene Fischer und Shirin David interviewen lassen, es geht wie immer um nette Nichtigkeiten. Gottschalk sagt zu David: „Ich hätte dir die Feministin nicht angesehen.“ Ihre Antwort: „Warum? Weil ich gut aussehe?“ Thomas Gottschalk singt eine Stelle aus „Figaros Hochzeit“. Danach dreht sich das Gespräch um Pickel im Gesicht. Thomas Gottschalk hält fest: Helene Fischer ist nicht schwanger.

Nun kommt die Gabelstapler-Wette. Ein Handy soll mit deren Hilfe mit einem Ladekabel verbunden werden, was ganz knapp scheitert.

Cher tritt auf und singt ein Weihnachtslied, das nicht wie ein solches klingt. Diesmal hat sie genügend an, um nicht zu frieren. Gottschalk sagt zu Cher: "Do you remember me?" Cher sagt zu Gottschalk: "Thomas." Gottschalk nennt Cher übrigens hartnäckig "Tscher".

Nun folgt die komplizierteste und vermutlich spektakulärste Wette. Eine Münchnerin will anhand von farbigen Strichcodes aus 216 alten Wetten fünf erkennen. Sie schafft das tatsächlich und wird Wettkönigin.

Zäpfchen

Gottschalk erzählt, wie er sich auf Mallorca einmal ein gefrorenes Zäpchen einführte

Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck singen "I Got You Babe". Tscher schaut gequält.

Dann verabschiedet sich Gottschalk - "Ich stehe nicht hier und bin verzweifelt, mein Leben geht weiter" - und wird von einem Bagger aus der Halle getragen.

Die Sendung endete übrigens pünktlich.