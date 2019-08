Günstig zu haben: So wenig Gage gibt’s für die „90210“-Stars

70.000 Dollar pro Folge

Fast 20 Jahre später kommt die bekannteste TV-Clique der Welt nun aber wieder zusammen, um sechs Fortsetzung zu drehen.

Am 7. August ist die erste Folge in den USA gestartet - und wie nun bekannt wurde, müssen sich die einstigen Top-Stars mit äußerst mageren Gagen zufriedengeben. Zumindest, wenn man die Gehälter mit ihren direkten Konkurrenten im Serien-Universum vergleicht.

Kollegen erhalten 1 Mio. Dollar

Während sich beispielsweise die Kollegen der Sitcom „Big Bang Theory“ über die Rekordgage von einer Million Dollar pro Folge freuen können, gibt’s für den „90210“-Cast lediglich 70.000 Dollar für jeden Hauptdarsteller.

Zusätzlich 14.000 Dollar erhalten laut Hollywood Reporter Tori Spelling und Jennie Garth, weil sie am Skript mitarbeiten. Und rund 45.000 Dollar obendrauf gibt es für Jason Priestley, der in einer Folge auch als Regisseur fungiert. Was für Ottonormalverdiener viel klingt, ist im Serien-Business tatsächlich bei weitem nicht das Top-Segment.