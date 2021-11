Gucci-Erben gehen vor Gericht gegen Film mit Lady Gaga vor

Die Erben des italienischen Großunternehmers Aldo Gucci wollen gegen Ridley Scotts Film "House of Gucci" mit Popstar Lady Gaga in der Protagonistenrolle gerichtlich vorgehen. Der Streifen kommt am 16. Dezember in Italien in die Kinos. "Die Familie Gucci behält sich das Recht vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Namen und ihr Ansehen sowie das ihrer Angehörigen zu schützen", heißt es in einem von den Erben Aldo Guccis unterzeichneten Schreiben.

Der Film Ridley Scotts basiert auf dem Buch "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" von Sara Gay Forden. Adam Driver spielt darin Maurizio Gucci, einen Cousin von Patricia Gucci. Lady Gaga schlüpft in die Rolle von Maurizio Guccis Ex-Ehefrau Patrizia Reggiani, der nach der Bluttat im Jahr 1995 der Name "Schwarze Witwe" verliehen wurde.

"Übergewichtiger Kleinkrimineller"

Patrizia Reggiani wurde wegen des Mordauftrags an ihrem Ex-Mann in Mailand zunächst zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde schließlich auf 26 Jahre verkürzt, 2016 kam sie aber bereits nach 18 Jahren wegen guter Führung wieder frei.

Die Familie Gucci wandte sich insbesondere gegen die Darstellung Reggianis, "einer Frau, die definitiv verurteilt wurde, als Opfer", sowohl im Film selbst als auch in Aussagen von Darstellern. Außerdem wurden die Mitglieder der Familie Gucci fälschlicherweise als "ignorant und unsensibel gegenüber der Welt, die sie umgibt" dargestellt, hieß es im Schreiben.