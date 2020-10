Grund zum Feiern im Hause Middleton

Die Familie Middleton hat diese Woche einen Grund zum Feiern: Pippa Middletons Sohn Arthur wird am 15. Oktober zwei Jahre alt. Da sich Herzogin Kate und ihre Schwester nahe stehen, gehen britische Medien davon aus, dass sich Catherine die Geburtstagsfeierlichkeiten nicht entgehen lassen wird.

Pippas Sohn Arthur ist zwei Jahre alt geworden

Ihre Schwester Pippa ist seit 2017 mit dem britischen Hedgefonds-Manager James Matthews verheiratet. Die beiden sagten in der englischen Grafschaft Berkshire "ja". Am 15. Oktober 2018 brachte Pippa Middleton dann den gemeinsamen Sohn Arthur Michael William Matthews zur Welt. In London bewohnt die dreiköpfige Familie ein 17 Millionen-Pfund-Anwesen (ca. 18,8 Mio. Euro). Seit der Geburt ihres Kindes zeigt sich Pippa nur noch selten in der Öffentlichkeit.