Grünes Paradies: Ein Blick in Alicia Silverstones Öko-Villa, die sie mit 19 Jahren kaufte
Alicia Silverstone gilt als eine der prominentesten Umweltaktivistinnen Hollywoods. Mitte 20 wurde sie Veganerin. Sie setzt sich mit Leidenschaft für Tiere und Umwelt ein. Da wundert es auch nicht, dass Silverstones Eigenheim ein Paradebeispiel für nachhaltiges Wohnen sein soll.
Grünes Paradies: Alicia Silverstone zeigt ihr Haus
Silverstone war noch ein Teenager, als sie das verwilderte Anwesen kaufte – weniger als ein Jahr nach dem Erscheinen ihres Kultfilms „Clueless“. Mit zarten 19 Jahren machte die Schauspielerin, die auch ihren Sohn vegan ernährt, das Haus mit vier Schlafzimmern in Los Angeles zu ihrem Heim.
Laut Grundbucheintrag, auf den sich Medienberichte beziehen, zahlte sie im Juni 1996 597.000 US-Dollar für das Anwesen - was heute einem Wert von etwa 1,3 Millionen US-Dollar entspräche. Im Zuge der vergangenen 30 Jahre hat sie viel Zeit, Energie und Geld in zahlreiche umweltbewusste Renovierungen investiert und es so nach und nach in ihr Traumhaus verwandelt - sodass sie nach eigenen Angaben „keinen Grund“ hat, ihr grünes Paradies jemals zu verlassen.
Im Rahmen eines ausführlichen Interviews mit dem People-Magazin öffnete die heute 49-Jährige 2023 die Türen zu ihrem Öko-Anwesen und sprach über die zahlreichen Veränderungen, die sie daran vorgenommen hat (Fotos sehen Sie hier).
„Ich muss nicht auf Ästhetik verzichten, um umweltfreundlich zu sein“
Das Haus sei bei ihrer ersten Besichtigung noch völlig verwildert gewesen. Es war das reinste „Chaos“, so Silverstone. Abgeschreckt hat sie das nicht. Im Gegenteil. Diese Herausforderung habe sie fasziniert. „Es war wie bei ‚Schneewittchen und die sieben Zwerge‘. Alles war von Wald umgeben, verwildert und chaotisch, und es hatte etwas Wildes an sich. Es war perfekt“, schwärmte Silverstone.
Heute hat Silverstone Solarpaneele auf dem Dach und ein Wassersystem, das Abwasser aus Waschbecken und Duschen ableitet, um es zur Gartenbewässerung zu verwenden.
„Ich habe so viel Zeit, Energie, Liebe und Mühe hineingesteckt. Ich habe keinen Grund, wegzugehen“, erzählte die Schauspielerin, während sie die Lieblingsplätze auf ihrem Grundstück präsentierte.
Besonders stolz zeigte sie sich auf ihren Nutzgarten, den sie so umweltfreundlich wie möglich angelegt hat. Silverstone betonte, bei jeder Veränderung ihres Gartens die Auswirkungen auf die Umwelt sorgfältig abzuwägen. „Ich achte sehr genau auf meine Entscheidungen, um meinen Einfluss so gering wie möglich zu halten und die Erde so schonend wie möglich zu belasten. Darauf bin ich sehr stolz“, erklärte sie. „Es macht mich einfach glücklich zu wissen, dass ich hier nicht auf Schönheit verzichten muss. Ich muss nicht auf Ästhetik verzichten, um umweltfreundlich zu sein.“
Da wundert es auch nicht, dass bei Silverstone viel selbstgemachtes Essen auf den Teller kommt. Die Schauspielerin besitzt eine perfekt organisierte Speisekammer, in der man eine Fülle an veganen und Bio-Lebensmitteln vorfindet. Von der Wiederverwendung von Marmeladengläsern und alten Geschirrtüchern bis hin zum Kauf ihrer Lieblingsprodukte in Großpackungen - der „Clueless“-Star setzt wo er kann auf einen umweltfreundlichen Lebensstil.
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