Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Stars

Grünes Paradies: Ein Blick in Alicia Silverstones Öko-Villa, die sie mit 19 Jahren kaufte

Silverstone war noch ein Teenager, als sie das verwilderte Anwesen kaufte, auf dem sie nach und nach ein nachhaltiges Traumhaus errichtete.
25.07.2026, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Alicia Silverstone lächelt vor einem hellen Hintergrund mit dem Schriftzug „The“ in die Kamera.

Alicia Silverstone gilt als eine der prominentesten Umweltaktivistinnen Hollywoods. Mitte 20 wurde sie Veganerin. Sie setzt sich mit Leidenschaft für Tiere und Umwelt ein. Da wundert es auch nicht, dass Silverstones Eigenheim ein Paradebeispiel für nachhaltiges Wohnen sein soll.

Grünes Paradies: Alicia Silverstone zeigt ihr Haus

Silverstone war noch ein Teenager, als sie das verwilderte Anwesen kaufte – weniger als ein Jahr nach dem Erscheinen ihres Kultfilms „Clueless“. Mit zarten 19 Jahren machte die Schauspielerin, die auch ihren Sohn vegan ernährt, das Haus mit vier Schlafzimmern in Los Angeles zu ihrem Heim.

Laut Grundbucheintrag, auf den sich Medienberichte beziehen, zahlte sie im Juni 1996 597.000 US-Dollar für das Anwesen - was heute einem Wert von etwa 1,3 Millionen US-Dollar entspräche. Im Zuge der vergangenen 30 Jahre hat sie viel Zeit, Energie und Geld in zahlreiche umweltbewusste Renovierungen investiert und es so nach und nach in ihr Traumhaus verwandelt - sodass sie nach eigenen Angaben „keinen Grund“ hat, ihr grünes Paradies jemals zu verlassen.

Im Rahmen eines ausführlichen Interviews mit dem People-Magazin öffnete die heute 49-Jährige 2023 die Türen zu ihrem Öko-Anwesen und sprach über die zahlreichen Veränderungen, die sie daran vorgenommen hat (Fotos sehen Sie hier).

Schattenseiten eines Kultfilms: Mia Saras bittere Beichte über „Ferris macht blau“

„Ich muss nicht auf Ästhetik verzichten, um umweltfreundlich zu sein“

Das Haus sei bei ihrer ersten Besichtigung noch völlig verwildert gewesen. Es war das reinste „Chaos“, so Silverstone. Abgeschreckt hat sie das nicht. Im Gegenteil. Diese Herausforderung habe sie fasziniert. „Es war wie bei ‚Schneewittchen und die sieben Zwerge‘. Alles war von Wald umgeben, verwildert und chaotisch, und es hatte etwas Wildes an sich. Es war perfekt“, schwärmte Silverstone.

Heute hat Silverstone Solarpaneele auf dem Dach und ein Wassersystem, das Abwasser aus Waschbecken und Duschen ableitet, um es zur Gartenbewässerung zu verwenden.

„Ich habe so viel Zeit, Energie, Liebe und Mühe hineingesteckt. Ich habe keinen Grund, wegzugehen“, erzählte die Schauspielerin, während sie die Lieblingsplätze auf ihrem Grundstück präsentierte.

Adelsexperte: Prinz Georges Schulzeit in Eton wird sich stark von Williams unterscheiden

Besonders stolz zeigte sie sich auf ihren Nutzgarten, den sie so umweltfreundlich wie möglich angelegt hat. Silverstone betonte, bei jeder Veränderung ihres Gartens die Auswirkungen auf die Umwelt sorgfältig abzuwägen. „Ich achte sehr genau auf meine Entscheidungen, um meinen Einfluss so gering wie möglich zu halten und die Erde so schonend wie möglich zu belasten. Darauf bin ich sehr stolz“, erklärte sie. „Es macht mich einfach glücklich zu wissen, dass ich hier nicht auf Schönheit verzichten muss. Ich muss nicht auf Ästhetik verzichten, um umweltfreundlich zu sein.“

Tochter von Charlie Sheen: „Hat mir seit über 4 Jahren keinen Cent gegeben“

Da wundert es auch nicht, dass bei Silverstone viel selbstgemachtes Essen auf den Teller kommt. Die Schauspielerin besitzt eine perfekt organisierte Speisekammer, in der man eine Fülle an veganen und Bio-Lebensmitteln vorfindet. Von der Wiederverwendung von Marmeladengläsern und alten Geschirrtüchern bis hin zum Kauf ihrer Lieblingsprodukte in Großpackungen - der „Clueless“-Star setzt wo er kann auf einen umweltfreundlichen Lebensstil.

kurier.at, spi  | 

Kommentare