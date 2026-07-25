Grünes Paradies: Ein Blick in Alicia Silverstones Öko-Villa, die sie mit 19 Jahren kaufte

Alicia Silverstone gilt als eine der prominentesten Umweltaktivistinnen Hollywoods. Mitte 20 wurde sie Veganerin. Sie setzt sich mit Leidenschaft für Tiere und Umwelt ein. Da wundert es auch nicht, dass Silverstones Eigenheim ein Paradebeispiel für nachhaltiges Wohnen sein soll.

Grünes Paradies: Alicia Silverstone zeigt ihr Haus

Silverstone war noch ein Teenager, als sie das verwilderte Anwesen kaufte – weniger als ein Jahr nach dem Erscheinen ihres Kultfilms „Clueless“. Mit zarten 19 Jahren machte die Schauspielerin, die auch ihren Sohn vegan ernährt, das Haus mit vier Schlafzimmern in Los Angeles zu ihrem Heim.

Laut Grundbucheintrag, auf den sich Medienberichte beziehen, zahlte sie im Juni 1996 597.000 US-Dollar für das Anwesen - was heute einem Wert von etwa 1,3 Millionen US-Dollar entspräche. Im Zuge der vergangenen 30 Jahre hat sie viel Zeit, Energie und Geld in zahlreiche umweltbewusste Renovierungen investiert und es so nach und nach in ihr Traumhaus verwandelt - sodass sie nach eigenen Angaben „keinen Grund“ hat, ihr grünes Paradies jemals zu verlassen.

Im Rahmen eines ausführlichen Interviews mit dem People-Magazin öffnete die heute 49-Jährige 2023 die Türen zu ihrem Öko-Anwesen und sprach über die zahlreichen Veränderungen, die sie daran vorgenommen hat (Fotos sehen Sie hier).