Schattenseiten eines Kultfilms: Mia Saras bittere Beichte über „Ferris macht blau“

Die Highschool-Komödie „Ferris macht blau“ aus dem Jahr 1986 hat schon längst Kultstatus. Der Film zählt neben Streifen wie „The Breakfast Club“ und „Das darf man nur als Erwachsener“ zum cineastischen Nachlass des verstorbenen Regisseurs John Hughes. Doch während die Hauptdarsteller Matthew Broderick und Alan Ruck beispielsweise mit nostalgischer Wehmut an die Dreharbeiten zurückblicken und sogar scherzhaft die Idee einer Fortsetzung mit den gealterten Versionen der besten Freunde Ferris Bueller und Cameron Frye in Erwägung ziehen, würde ein solches Projekt wohl ohne ihre ehemalige Kollegin Mia Sara stattfinden. Mia Sara über Missstände am „Ferris macht blau“-Set Sara, die in der Komödie Ferris' Freundin Sloane Peterson spielte, hat in der Vergangenheit wiederholt darüber gesprochen, dass ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten nicht gerade optimal waren. In einem Interview mit der Zeitung Times im Juni 2026 verriet Sara etwa, ein eher distanziertes Verhältnis zu Filmemacher Hughes gehabt zu haben.

„Ich gebe nicht oft Interviews, weil die Dreharbeiten zu ‚Ferris macht blau‘ keine besonders schöne Erfahrung für mich waren. Aber ich bin mir sehr bewusst, wie wertvoll dieser Film ist, und ich möchte die Leute nicht enttäuschen. Ich kam aber nicht gut mit John zurecht“, erzählte die heute 59-Jährige. „John war ein seltsamer Typ“, fuhr sie fort, bevor sie sich an eine bestimmte Situation erinnerte: „Er wollte, dass wir alle zusammen etwas unternehmen und uns die Filme der Nouvelle Vague zeigen. Aber die anderen waren erfahrene Schauspieler, und ich war ein hochnäsiges New Yorker Mädchen und kannte all diese Filme schon.“ Das habe ihn frustriert. „Mir fehlte die emotionale Reife, um mit dem Ego anderer oder meinem eigenen umzugehen“, gab Sara, die 1985 mit 17 Jahren in dem Fantasy-Film „Legende“ in der Hauptrolle der Prinzessin Lilly neben Tom Cruise ihr Schauspiel-Debüt hatte, zu, ohne weitere Details über die Konflikte am Set zu nennen.

„Ich habe mich unwohl gefühlt“ Das Times-Interview war nicht das erste, in dem Sara darüber sprach, dass sich ihr junges Alter negativ auf ihre Erfahrungen bei „Ferris macht blau“ ausgewirkt hatte. Während der Dreharbeiten war sie etwa 18 Jahre jung - während ihre männlichen Co-Stars wesentlich älter waren. Broderick war Anfang 20. Ruck verkörperte mit knapp 30 Jahren einen Highschool-Schüler. Was offenbar zu Schwierigkeiten führte. „Ich glaube, ich habe es nicht besonders gut gemacht. Ich habe mich unwohl gefühlt“, erinnerte sie sich in einem Interview mit Yahoo! Life an ihre Zeit am Set. „Ich war noch nicht reif genug, um das Beste daraus zu machen.“ „Ich hatte keine besonders schöne Zeit bei dem Film, weil ich mich in der peinlichsten Phase meiner Pubertät befand“, gestand Sara. „Ich war jünger als die anderen Hauptdarsteller, und sie waren alle viel erfahrener als ich. Und das merkte man mir an. Wenn ich zurückblicke, ist es mir ziemlich peinlich.“ So sieht Mia Sara heute aus:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ROBYN BECK / ROBYN BECK Mia Sara