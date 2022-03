Grimes hat neue Beziehung: Elon Musk über Einsamkeit nach Trennung

Elon Musk fühlt sich "einsam"

Nun meldete sich auch Elon Musk zu Wort, um ein Update zu seinem Privatleben zu geben. Im Interview mit dem Business Insider gestand der 50-Jährige, sich nach der Trennung zuweilen einsam zu fühlen.

"Manchmal bin ich einsam", erzählte der Milliardär. "Ich bin sicher, es gibt Zeiten, in denen alle einsam sind. Aber es ist ziemlich einfach. Sagen wir, wenn ich an der Raumschiffrakete arbeite und nur alleine in meinem kleinen Haus bleibe, besonders wenn mein Hund nicht bei mir ist, dann fühle ich mich ziemlich einsam, weil ich nur in einem kleinen Haus alleine bin, ohne Hund."

Ob ihm Schauspielerin Natasha Bassett manchmal Trost spendet? Mit ihr wurde Musk in den vergangenen Wochen nämlich eine Romanze nachgesagt. Bestätigt wurde diese aber nicht. Und es kann natürlich sein, dass die beiden nur gute Freunde sind.