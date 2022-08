Grey's Anatomy: Zurück zum Start

Dem People-Bericht zufolge soll die 19. Staffel von "Grey's Anatomy" im Oktober auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt werden. Anfang August hatte das Branchen-Blatt Deadline berichtet, dass Hauptdarstellerin Ellen Pompeo in der neuen Staffel in nur acht Folgen zu sehen sein wird. Laut dem Bericht übernimmt die 52-Jährige eine Rolle in einer neuen Serie für den Disney-Streaming Dienst Hulu.