Neuer "Star Trek"-Star: Gregory Pecks Enkel startet durch

Dass auch er ins Filmbiz will, war Ethan Peck offenbar schon früh klar. Er stand bereits als Kind erstmals vor der Kamera, als er mit neun Jahren in der Serie "Charlie Grace" zu sehen war. 1999 drehte Peck mit Mary Kate und Ashley Oslen den Film "Passport to Paris" - danach verabschiedete sich der Nachwuchsstar erstmals von der Filmfabrik.

Nach dem Besuch einer Privatschule in Nord-Hollywood studierte Peck Schauspiel und Medien in New York. Drei Jahre lang stand er auf den Brettern der experimentellen Theater-Bühne. Seit einigen Jahren versucht der Nachkomme der Leinwandikone nun auch in Hollywood durchzustarten.