Grabstätte von Harry-Potter-Hauself Dobby könnte verlegt werden

Die bereits von unzähligen Harry-Potter-Fans besuchte Film-Grabstätte des Hauselfs Dobby in Wales könnte verlegt werden. Bürgerinnen und Bürger können noch bis Ende Mai in einer Online-Umfrage angeben, ob sie wollen, dass "Dobbys Grab" entfernt und gegebenenfalls verlegt werden soll, wie die BBC in dieser Woche berichtete. Die Szene mit dem Begräbnis des beliebten Harry-Potter-Charakters war am Strand Freshwater West in Wales gedreht worden.