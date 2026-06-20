Corey Feldman, bekannt aus dem 1980er-Jahre-Kultfilm "Die Goonies", sorgte diese Woche mit einem medizinischen Notfall für Schlagzeilen. Der Vorfall soll sich an Bord eines Flugzeugs ereignet haben. Laut TMZ wurde der Schauspieler nach seiner Landung am Flughafen von Los Angeles am Montagnachmittag umgehend ins Spital gebracht. Vermutet wurde zunächst, dass Feldman eventuell an einer Pankreatitis [Anmerkung: Entzündung der Bauchspeicheldrüse] oder an Gallensteinen leide. Dazu mehr:

Später stellte sich jedoch heraus, dass Feldman eine Lebensmittelvergiftung erlitten hatte. Sein Sprecher teilte der Daily Mail mit, dass es ihm "viel besser" gehe und er das Krankenhaus inzwischen verlassen habe. Am Mittwoch äußerte sich Feldman erstmals selbst zu dem gesundheitlichen Zwischenfall. In einem Instagram-Post, in dem er seine neue Single "What Am I Here 4?" bewarb, erklärte Feldman, dass er im Spital zunächst fälschlicherweise mit einer schwerwiegenderen Erkrankung statt mit einer Lebensmittelvergiftung diagnostiziert worden sei.

Feldman macht "Fehldiagnose" öffentlich "Es war ein großer Schreck, weil ein Arzt bei mir eine Fehldiagnose gestellt hat und dann jemand aus dem medizinischen Personal diese Fehldiagnose in Echtzeit an die Medien weitergegeben hat, basierend auf dem Ergebnis eines vorläufigen Bluttests", erklärte der ehemalige Kinderstar. "Es war aber nur eine Lebensmittelvergiftung, Gott sei Dank! Mir geht"s wieder gut. Jetzt geht"s wieder los mit Rock "n" Roll."

Drogen ruinierten Feldmans Karriere Corey Feldman erlangte in den 80ern als Kinderstar Bekanntheit. Bereits im Alter von drei Jahren wurde mit ihm ein McDonald’s-Werbespot produziert. Danach trat er in über 100 Fernsehwerbespots und in rund 50 Fernsehshows auf. Sein Schauspieldebüt gab er 1979 im Science-Fiction-Film "Flucht in die Zukunft". Zu Feldmans bekanntesten Filmen gehören neben "Die Goonies" "Gremlins", "Stand By Me" und "The Lost Boys". Drogenmissbrauch führte dazu, dass seine Karriere als junger Erwachsener ins Stocken geriet - insbesondere nach einem Auftritt unter Drogeneinfluss in der Howard-Stern-Show. Seine Heroin- und Kokain-Abhängigkeit überwand der ehemalige Kinderstar 1991 nach einer Therapie in der renommierten Entzugsklinik Cri-Help. Seither setzt sich der gebürtige Kalifornier für junge drogenabhängige Schauspieler ein. Zuletzt war Feldman 2021 im Horrorstreifen "13 Fanboy" in einem Film zu sehen. 2024 trat er in einer Folge von "X-Factor: Das Unfassbare" auf. Opfer von Kindesmissbrauch - Charlie Sheen entlastet Feldman hatte 1989 Schauspielerin Vanessa Marcil geheiratet. Die Ehe wurde nach vier Jahren geschieden. Aus seiner zweiten Ehe mit Susie Sprague hat Feldman einen Sohn. Sprague reichte 2009 nach sieben Ehejahren die Scheidung ein. Es folgte ein Streit ums Sorgerecht und um Unterhaltszahlungen von Feldman.