Viele kennen Lou Ferrigno noch aus der Fernsehserie "Der unglaubliche Hulk", die von 1978 bis 1982 gedreht wurde und insgesamt fünf Staffeln lang im TV lief. Ferrigno, der in den 1970er Jahren begonnen hatte, an Bodybuilding-Wettbewerben teilzunehmen und 1975 beim IFBB Mr. Olympia hinter Arnold Schwarzenegger Dritter wurde, gelang mit der Hauptrolle als der grüne Riese Hulk der Durchbruch als Schauspieler. Doch was macht der TV-Star heute? Lou Ferrignos Karriere nach "Hulk" Es war in erster Linie seine beachtliche Körpergröße von 1,96 Metern, die ihm nach dem Aus von "Hulk" eine Reihe an Rollen als hünenhafter Muskelprotz ermöglichte, die Ferrigno in Filmen wie "Herkules" (1983), "Desert Warrior" (1988) oder "Sindbad" (1989) spielte. Zudem trat der gebürtige New Yorker in diversen Fernsehserien auf. Wirklich ernst genommen wurde er als Schauspieler nie - was unter anderem 1983 mit einer "Goldenen Himbeere" für "Herkules" als schlechtester Newcomer quittiert wurde. Dennoch gelang es Ferrigno, in Hollywood dauerhaft Fuß zu fassen.

Gesundheitliche und soziale Herausforderungen hatten die frühen Jahre des ehemaligen Bodybuilders geprägt. Sie wurden aber auch zu seiner größten Motivation in seinem Schaffen als Athlet und Schauspieler. Wie Lou Ferrigno eine Beeinträchtigung zu seiner Superpower machte Im Alter von drei Jahren wurde bei Ferrigno, der in Brooklyn aufgewachsen war, eine chronische Mittelohrentzündung festgestellt. Die Erkrankung hatte fatale Folgen: Der "Hulk"-Star verlor infolge der Infektion knapp 80 Prozent seines Hörvermögens, was sich auch beeinträchtigend auf seine Aussprache auswirkte. Als Kind wurde Ferrigno wegen seiner Einschränkung oft gehänselt. "Sie nannten mich immer "tauben Louie" oder "Taubstummen", wegen meines Gehörs und meiner Stimme", erinnerte sich Ferrigno einmal in einer Folge von "Oprah: Where Are They Now?".

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Auf der Suche nach Macht und einer Möglichkeit, sich zu verteidigen, entwickelte der damals noch schmächtige Junge eine Faszination für Comics und Superhelden, was seinen späteren Lebensweg stark prägte. Als Jugendlicher fing Ferrigno mit dem Krafttraining an. Im Alter von dreizehn Jahren begann er zunächst mit selbstgemachten Zementgewichten Gewichte zu heben. "Ich war einfach besessen von Macht, von dem Gefühl, mächtig zu sein", erklärt er. "Das war für mich ein Weg zu überleben – den Körper aufzubauen, stark zu sein, um Bewunderung und Respekt von verschiedenen Menschen zu erhalten", erzählt er über seine Motivation, Bodybuilder zu werden. Zur Erinnerung: So sah Lou Ferrigno in "Der unglaubliche Hulk" aus:

Personal Trainer von Michael Jackson Im Jahr 2003 wurde "Hulk" mit Eric Bana von Regisseur Ang Lee neu verfilmt. Ferrigno hatte darin einen kleinen Cameo-Auftritt. Im 2008 erschienenen Film "Der unglaubliche Hulk" mit Edward Norton lieh er Hulk auch seine Stimme. Später gewann Ferrigno mit der Erfolgssitcom "King of Queens", in der er eine humorvolle Version seiner selbst spielte, eine neue Generation von Fans. Von 2000 bis 2007 war er in der Rolle zu sehen.