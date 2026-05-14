Doug Heffernan privat: Die neue Luxus-Villa von "King of Queens"-Star Kevin James

Für seinen Serien-Charakter Doug Heffernan, den Kevin James in der Kult-Sitcom "King of Queens" jahrelang verkörperte, wäre ein solcher Wohntraum undenkbar gewesen. James hingegen, der mit der Serie viel Geld verdient hat und dessen Vermögen auf rund 100 Millionen US-Dollar geschätzt wird, hat sich Berichten zufolge kürzlich für 17 Millionen Dollar eine neue Immobilie zugelegt, um die ihn so manch prominenter Kollege beneiden könnte.

So wohnt Kevin James in seiner neuen Villa

Es soll sich um ein modernes Herrenhaus im Royal Palm Yacht und Country Club in Boca Raton, Florida, handeln. Die von Arianna Tascione entworfene brandneue Luxus-Villa ist direkt an einem gepflegten Golfplatz gelegen und soll mit sechs Schlafzimmern und acht Badezimmern auf über 800 Quadratmetern Wohnfläche so einiges an Annehmlichkeiten bieten.

Der Immobilienplattform Realtor.com zufolge vereint das Anwesen "modernes, klares Design mit hohem Wohnkomfort". Was das Haus zu einem besonderen Immobilien-Juwel macht, sind vor allem die großen Glasfronten, die in sämtliche Räume viel Licht lassen. Mehrere Terrassen und fünf Balkone erweitern den Wohnraum zusätzlich.

Im Garten befindet sich ein großer Privatpool (Fotos sehen Sie hier).