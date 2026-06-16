Sorge um "Goonies"-Star: Corey Feldman nach medizinischem Notfall im Spital

Corey Feldman, bekannt aus dem 1980er-Jahre-Kultfilm "Die Goonies", wurde US-Berichten zufolge nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs ins Krankenhaus eingeliefert. Laut TMZ wurde der Schauspieler nach seiner Landung am Flughafen von Los Angeles am Montagnachmittag umgehend ins Spital gebracht.

Corey Feldman nach Notfall im Flugzeug im Spital

Ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles bestätigte gegenüber dem Promiportal, dass die Feuerwehr zum Flughafen gerufen wurde, um einem 54-jährigen Mann, bei dem es sich um Feldman gehandelt haben soll, zu helfen und ihn zu einer weiteren Untersuchung und Behandlung in ein örtliches Krankenhaus zu bringen.