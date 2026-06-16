Sorge um "Goonies"-Star: Corey Feldman nach medizinischem Notfall im Spital
Corey Feldman, bekannt aus dem 1980er-Jahre-Kultfilm "Die Goonies", wurde US-Berichten zufolge nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs ins Krankenhaus eingeliefert. Laut TMZ wurde der Schauspieler nach seiner Landung am Flughafen von Los Angeles am Montagnachmittag umgehend ins Spital gebracht.
Corey Feldman nach Notfall im Flugzeug im Spital
Ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles bestätigte gegenüber dem Promiportal, dass die Feuerwehr zum Flughafen gerufen wurde, um einem 54-jährigen Mann, bei dem es sich um Feldman gehandelt haben soll, zu helfen und ihn zu einer weiteren Untersuchung und Behandlung in ein örtliches Krankenhaus zu bringen.
Eine Feldman nahestehende Quelle teilte TMZ mit, dass sich der Schauspieler auf dem Flug unwohl gefühlt habe und von einem Mitreisenden, der Arzt ist, untersucht worden sei. Ärzte sollen vermuten, dass Feldman an einer Pankreatitis [Anmerkung: Entzündung der Bauchspeicheldrüse] oder an Gallensteinen leidet.
Der Sprecher des Schauspielers hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.
Corey Feldman erlangte in den 80ern als Kinderstar Bekanntheit. Bereits im Alter von drei Jahren wurde mit ihm ein McDonald’s-Werbespot produziert. Danach trat er in über 100 Fernsehwerbespots und in rund 50 Fernsehshows auf. Sein Schauspieldebüt gab er 1979 im Science-Fiction-Film "Flucht in die Zukunft". Zu Feldmans bekanntesten Filmen gehören neben "Die Goonies" "Gremlins", "Stand By Me" und "The Lost Boys".
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