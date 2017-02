Foto: /Privat

Schwarzer Pulli, dunkle Sonnenbrille, bequeme Fell-Boots – so entstieg Opernball-Stargast Goldie Hawn (71) am Dienstagmittag gut gelaunt ihrem Flieger aus London. Sogar ein paar Selfies mit Fans waren drin.

Die 71-Jährige ist der Stargast von Richard Lugner am Opernball. Äußerst bescheiden und sehr nett sei sie für einen Hollywoodstar, so Mörtel überrascht. "Sie ist sehr nett, super, absolut pflegeleicht".

Eine halbe Stunde hätten die beiden miteinander am Flughafen geplaudert, so Mörtel. Bis zum Hotelzimmer im Grand Hotel hat Lugner seinen Gast begleitet. Auch ein Küsschen gab's für ihn. Bei der Begrüßung dabei war auch Richies Ex-Frau Mausi Lugner.

Schnitzel-Dinner am ersten Abend

Sie wolle sich vom Flug erholen und Schnitzel essen gehen, so der Plan des Hollywoodstars. Am Abend ging es dann auch gleich ins Figlmüller auf ein Riesenschnitzel. Hawn gab sich dabei leutselig und trug nur ein schwarzes Tank-Top gepaart mit einem Chanel-Täschchen. Danach gab's noch ein Stück Torte im Hotel Sacher.

There's more to a Wiener Schnitzel than meets the eye #ilovevienna Ein Beitrag geteilt von Goldie Hawn (@officialgoldiehawn) am 21. Feb 2017 um 16:13 Uhr

Ohne Stylist

Aus Los Angeles hat sie sich Empfehlung für Wien mitgeben lassen. Hawn will noch Buchteln im Café Hawelka probieren und eine Süßspeise im Demel, sowie Schloss Schönbrunn besichtigen. Das ganze ohne Bodyguards und Lugner, nur mit ihrem Fahrer. Außerdem will sie auch keinen Stylisten – sie macht sich selber ballhübsch.

Nicht nur Hawn wird am Ball tanzen, auch die sogenannten Trash-Stars und Dschungelcamper Florian Wess und Gina-Lisa Lohfink kommen zum Opernball, ebenso wie Lugners Ex-Frau Cathy Schmitz. (mehr dazu hier)

Sonderwünsche

Die einzigen Sonderwünsche von Goldie sind übrigens: Grüner Tee mit Zitrone, stilles Mineralwasser aus Österreich und eine Limousine.

Die Schauspielerin ist schon am Sonntag nach London geflogen und dann am Dienstag in Wien gelandet. "Wegen dem Jetlag, das ist eh gescheit, man sieht, dass sie das ernst nimmt", lobte der Baumeister. Da sich ihr langjähriger Lebensgefährte Kurt Russell gerade einer Operation unterziehen muss, wird sie von der Sister Act-Produzentin Teri Schwartz begleitet.