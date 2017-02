Richard Lugner bekommt Konkurrenz am Opernball-Boulevard. Wie Manager Helmut Werner gegenüber der APA ankündigte, werden Dschungelcamper Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess sowie Lugners Ex-Spatzi Cathy und die "Botox Boys" alias Arnold und Oskar Wess das Fest besuchen.

Foto: KURIER/Franz Gruber

"Wir werden ordentlich Gas geben", sagte Werner. Die illustre Runde wird sehr knapp am Mittwoch in der Nacht anreisen und nach dem Ball gleich wieder abrauschen. "Wir müssen noch Kleider und Fracks besorgen, aber das schaffen wir schon", sagte Werner.

Im Gegensatz zum Baumeister wollen sich die schrillen Besucher nicht "in unserer Loge verstecken". "Wir werden natürlich auch Tanzen und in die Disco gehen", kündigte Werner an. Lohfink war schon 2012 eine der Begleiterinnen von Lugner - damals war Manager Werner noch der Freund von Lugners Tochter Jaqueline. Jetzt wird offenbar getrennt voneinander mit Stargästen um Aufmerksamkeit gebuhlt.

Foto: dapd/Mario Vedder

Miss Austria debütiert in Perlenkleid

Außerdem wird "Miss Austria" Dragana Stankovic gemeinsam mit "Mister Austria" Philipp Rafetseder den Ball besuchen. "Sie trainieren bereits seit Jänner für Ihren perfekten Walzer bei Tanzschullehrerin Yvonne Rueff." Die beiden sind Debütanten am Ball. Draganas Kleid stammt von Designerin Irina Vitjaz.

Foto: MAC, Philipp Enders