Goldie Hawn: Guter Sex als wichtiges Element in Beziehung mit Kurt Russell

"Man muss guten Sex haben", sagt Hawn im Gespräch mit dem Promiportal E! News. "Denn Sex ist etwas, das verbindet und mehr Nähe schafft. Menschen, die gesunde sexuelle Beziehungen haben, halten in der Regel viel länger durch. Aber das liegt nicht nur am Akt, sondern auch an der Wärme und der Intimität, die dabei entsteht." Außerdem müsse man "bei Gelegenheit nett zueinander sein", scherzte Hawn.

Seit 1983 sind sie und Russell ein Paar, ohne Trauschein fest liiert. Die zweifach geschiedene Hawn brachte die Kinder Kate und Oliver Hudson in die Beziehung mit, Russell einen Sohn aus erster Ehe. Ihr gemeinsames jüngstes Kind, Sohn Wyatt, ist inzwischen 38 Jahre alt.