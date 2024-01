"Golden Globes"-Auftritt löste Scheidungsgerüchte bei Emily Blunt und John Krasinski aus

Ein Video, das das Paar an dem Abend beim Plaudern zeigte, hatte einige Social-Media-Nutzer zum Lippenlesen veranlasst. Einige spekulierten eben, dass Krasinski das Wort "Divorce" (Scheidung) benutzte, während andere meinten, er habe gewitzelt: "Ich kann es kaum erwarten, bis das hier vorbei ist." Einige vermuteten, dass die beiden über das Wetter sprachen.

Krasinski kennt Geheimnis einer langen Ehe

Blunt und Krasinski sind seit 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Der Schauspieler plauderte 2019 in einem Interview mit E!News über seine Ehe und verriet, was das Geheimnis ihres Gelingens ist. "Ich muss sagen, es passiert automatisch. Ich war bereits ein riesen Fan von ihr und allem was sie tut, bevor ich sie persönlich kennenlernte. Wir unterstützen uns sehr. Der Job beinhaltet, viel zu reisen aber nichts geht darüber, wieder heim zu kommen und zusammen zu sein. Das ist das Wichtigste", so der 44-Jährige.

Über die Anfänge ihrer Liebe sagte der Schauspieler: "Ich war nicht wirklich auf der Suche nach einer Beziehung war und ich dachte, ich nehme mir Zeit in Los Angeles", erinnerte er sich 2011 in der Ellen DeGeneres Show. "Dann habe ich sie getroffen und war so nervös. Ich dachte: 'Oh Gott, ich glaube, ich werde mich in sie verlieben.' Als ich ihr die Hand schüttelte, sagte ich: 'Ich mag dich.' Das ist so eine Sache: Sobald man jemanden trifft, weiß man es irgendwie."