GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger spricht offen über ihre Depressionen

Für sie wurde der große GNTM-Traum wahr. 2014 gewann die 1,77 Meter große Schülerin im Alter von 17 Jahren die neunte Staffel von Heidi Klums Casting-Show "Germany's Next Topmodel". Seitdem ist Giesinger gut im Geschäft. Mit dem plötzlichen Erfolg umzugehen, war für das Model aber nicht immer einfach. Giesinger plagten Selbstzweifel. Sie schlitterte in eine Depression.

Giesinger spricht über ihre psychischen Probleme

Im "Bar Talk" mit Markus Kavka, der auf dem YouTube-Kanal "Frnd.tv" ausgestrahlt wurde, sprach das Model nun ganz offen über die wohl dunkelste Zeit in ihrem Leben. "Ich habe sehr oft geweint, hatte negative Gedanken mir selbst gegenüber", erinnert sich der GNTM-Star. In der Öffentlichkeit habe sie sich "stark" gegeben, in Wahrheit ging es ihr aber gar nicht gut. Der Wendepunkt sei für sie gewesen, als der Leidensdruck so groß wurde, dass sie sogar an Suizid dachte.

"Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe: So geht das nicht weiter", verriet die heute 24-Jährige. Unterstützung bekam sie von ihrem Freund, Youtuber Marcus Butler, mit dem sie seit 2016 zusammen ist.