GNTM 2021: Wer schafft es ins große Finale?

Am 27. Mai 2021 ist es so weit: Da kürt Topmodel Heidi Klum im großen Finale die Gewinnerin der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Staffel. In der letzten Folge gaben die Top 6 Dascha, Soulin, Alex, Romina, Yasmin und Ashley noch einmal alles.

Nervosität beim Covers-Shooting

Überzeugen mussten sie GNTM-Chefin Heidi Klum beim großen Harper’s Bazaar-Covershooting und beim Entscheidungsrun. Beim Cover-Shooting nahm Chefredakteurin Kerstin Schneider die GNTM-Kandidatinnen die Modelanwärterinnen genau unter die Lupe. Dass die Gewinnerin der Staffel auf dem Cover der Harper’s Bazaar zu sehen sein wird, sorgte bei den Teilnehmerinnen natürlich für Nervosität.

Anlaufschwierigkeiten beim Fotoshooting hatten zunächst Dascha ("Irgendwas fehlt", so die Chefredakteurin) und Yasmin ("So traurig, so trostlos", attestierte Heidi) - doch auch sie fanden am Ende eine gute Pose. Besonders begeistert zeigten sich Klum und Kerstin Schneider von Romina, Alex und Soulin.