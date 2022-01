Glööckler über RTL-Dschungelcamp: "Ich scharre schon mit den Hufen"

Modeschöpfer Harald Glööckler (56) freut sich voller Ungeduld auf den Start des RTL-Dschungelcamps. "Ich scharre schon mit den Hufen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es werde allmählich Zeit. "Ich möchte lieber heute als morgen ins Camp." Das diesmal in Südafrika statt Australien produzierte Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am morgigen Freitag (21. Jänner) um 21.30 Uhr bei RTL. Es läuft dann täglich live ab 22.15 Uhr.

Harald Glööckler über Dschungelcamp: "Riesiges Abenteuer"

Die Show werde "ein riesiges Abenteuer", sagte Glööckler. "Vermutlich das größte Abenteuer, das ich je in meinem Leben in Angriff genommen habe - das macht es so faszinierend." Er sehe dies als "kompletten Reset". "Man ist plötzlich komplett draußen aus unserer gewohnten Welt. Nicht nur aus der Umgebung, sondern aus allem. Kein Handy, keine Uhr, man weiß nicht, was in der Welt passiert."