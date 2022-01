Gefälschter Impfpass? Polizei ermittelt gegen Dschungelcamp-Kandidatin

Am 21. Jänner startet wieder das RTL-Dschungelcamp. Dieses Mal, trotz Omikron, in Südafrika. Kurz vor dem Start der neuen Dschungelcamp-Staffel, sorgt eine Kandidatin bereits ordentlich für Wirbel: Eigentlich hätte Christin Okpara einer der 12 Promis sein sollen, die dieses Jahr in den Urwald ziehen. RTL gab vergangene Woche jedoch kurzfristig bekannt, dass die Teilnahme des TV-Stars an der Show abgesagt wurde. Statt Okpara werde Jasmin Herren ins Dschungelcamp ziehen.

Polizei ermittelt: Fälschte Christin Okpara ihren Impfpass?

"Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus' von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen", erklärt RTL-Unterhaltungs- und Dschungelchef Markus Küttner zunächst den überraschenden Kandidaten-Tausch, ohne weitere Details anzugeben.

Generell ist eine Impfung gegen das Coronavirus keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".