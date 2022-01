Jetzt sind alle Kandidaten für das Dschungelcamp fix - ATV-Tara ist mit dabei

Nachdem viele jetzt wahrscheinlich coronabedingt ein bisserl mehr Zeit zum Fernsehen haben, können sich vor allem heimische Trash-TV-Fans freuen – am 21. Jänner startet wieder das RTL-Dschungelcamp und nach Mausi Lugner (2009), Helmut Berger (2013) Larissa Marolt (2014), Marco Angelini (2014) und Sonja Kirchberger (2020) wieder mit österreichischer Beteiligung.

Influencerin Tara Tabitha, die bereits mit süßen 17 als kesses Party-Girl in der ATV-Serie "Saturday Night Fever" für (seichte) Unterhaltung gesorgt hat (es folgte dann unter anderem das Spin-off "Tara & Moni" oder "Tara - mit Hirn, Charme und Melonen"), ist in Südafrika mit dabei. Sie meinte im Vorfeld: "Für den Dschungel habe ich mir ein bisschen Speck angefuttert."

Mit Weisheiten wie "Frauen sind die Dekoration – und Männer sind halt da", "Was ist besser als ein Millionär? Zwei Millionäre", oder "Ich hätt lieber, wenn mir die Leute Geld wünschen beim Niesen. Nicht Gesundheit", erreichte sie bei der Neigungsgruppe "Fremdschäm-Fernsehen" Kultstatus. Legendär ihre Entdeckung der Regenbogenmaschine für reiche Leute – damit war ein ganz normaler Rasensprenger gemeint.

Die Dschungelkonkurrenz um die 100.000 Euro Siegerprämie ist nicht minder Reality-TV-erprobt – wobei Tara durch ihre Teilnahme beim TVNow-Format "Ex on the Beach" auch einem deutschen Publikum ein Begriff sein könnte.

Alle Kandidaten