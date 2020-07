"Glee"-Star Naya Rivera: Familie bricht ihr Schweigen

An der Suche nach Naya Rivera hatte sich ihre Familie beteiligt. US-Medien zufolge sollen Riveras Mutter, ihr Bruder und ihr Ex-Mann Ryan Dorsey an den kalifornischen Piru-See angereist sein, um am Unglücksort vor Ort zu sein. Fotos zeigten ihre Verzweiflung.

Die 33-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Mittwoch ein Boot gemietet, um mit ihrem kleinen Sohn im Lake Piru nordwestlich von Los Angeles schwimmen zu gehen. Stunden später fanden Insassen eines anderen Bootes den Vierjährigen alleine schlafend an Bord. Der Junge habe erzählt, dass er mit seiner Mutter schwimmen gewesen sei, diese aber nicht ins Boot zurückgekommen sei. Inzwischen wurde nach tagelanger Suche die Leiche der Schauspielerin geborgen.