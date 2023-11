Glattgebügelt: Botoxen Nicole Kidman und Keith Urban um die Wette?

Sie sind beide 56, doch es wirkt so, als hätten Nicole Kidman und ihr Ehemann Keith Urban, was ihr Aussehen betrifft, die Zeit angehalten. Das Paar, das seit 2006 skandalfrei verheiratet ist, präsentierte sich am Mittwoch bei den 57. Country Music Association Awards in Nashville im Doppelpack und machte mit seinem faltenfreien Look von sich reden.

Kidman und Urban: Wie halten sie sich bloß so jung?

Die Schauspielerin und der Sänger präsentierten sich bei der Preisverleihung im stylischen Partnerlook. Beide erschienen ganz in Schwarz gekleidet. Urban im lässigen Seidenhemd, Kidman im figurbetonten Cut-Out-Dress. Doch nicht nur bezüglich ihrer Outfits schienen sich die beiden abgesprochen zu haben. Es macht auch den Eindruck, als würden sich Kidman und Urban auch in Sachen Anti-Aging und Schönheitspflege einig sein - denn Fältchen oder Unebenheiten finden sich fast keine in den Gesichtern der beiden Stars.

