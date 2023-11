"Vernichtend": Sylvester Stallone spricht über Tod seines Sohnes

"Ich versuche, etwas zu nehmen, das tatsächlich das ist, was ich mir im wirklichen Leben gewünscht hätte, aber das mir in der Realität nicht gelungen ist", verrät Stallone, der bereits drei Mal für den Oscar nominiert worden ist. "Und so habe ich es ziemlich oft theatralisch und magisch gemacht", sagt der Action-Star und fügt hinzu: "Vieles davon ist wahr."

Als der Film im November 1990 in die Kinos kam, hatte Stallone gerade einen steilen Karriere-Lauf hinter sich, mit einem Jahrzehnt voller Hits, darunter mehreren Filmen aus der "Rocky"- und "Rambo"-Reihe. Sein Familienleben habe jedoch unter seinem Erfolg gelitten. "Leider stellt man die Dinge über seine Familie", erinnert er sich wehmütig. "Und die Auswirkungen sind ziemlich radikal und verheerend", sagte er, auch in Hinblick auf sein Verhältnis zu Sage.