Fashion-Rebell: Kate kombiniert ungewöhnliches Outfit mit neuer, moderner Frisur

Modekritiker sind ganz aus dem Häuschen, nachdem die Prinzessin von Wales am Mittwoch eine königliche Premiere feierte und in ihrer Rolle als Oberst des Regiments zum ersten Mal die "1st The Queen's Dragoon Guards" besuchte.

Kate trifft modisch mutige Entscheidung

Die Prinzessin präsentierte sich bei ihrem Auftritt in Norfolk in einem komplett schwarzen Outfit - bestehend aus eleganten Hosen, tailliertem Rollkragenpullover und einem figurbetonten Blazer. Damit wagte es die Ehefrau von Thronfolger William gegen das royale Protkoll zu verstoßen. Für gewöhnlich tragen ranghohe Royals schwarze Kleidung nur bei Begräbnissen oder am "Remembrance Day", an dem den Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, gedacht wird.

