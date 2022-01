Glamour, Glanz und "Goldfinger": Dame Shirley Bassey wird 85

"Ich war auf Tournee mit John Barry und seinem Orchester. John erzählte mir, dass er gerade den Titelsong für den neuen Bondfilm fertig geschrieben hätte, aber noch keinen Text habe", erinnerte sich Bassey in der "SZ". "Aber als er mir das Stück dann vorspielte, war ich sofort wie gefesselt. Ich meinte: Mir egal, was da für ein Text dazukommt, das mache ich!" Später folgten zwei weitere 007-Songs, "Diamonds Are Forever" (1971) und "Moonraker" (1979). Das bedeute ihr viel, betonte Bassey. "Ich bin der einzige Mensch, der drei Bond-Songs gesungen hat! Wie fantastisch ist das denn?"

2000: Ritterschlag für Bassey

Tatsächlich hat Bassey, die seit dem Ritterschlag 2000 Dame Shirley oder einfach DSB genannt wird, sogar noch mehr gesungen. Ende der 80er Jahre nahm sie ein Album mit Bond-Songs auch anderer Künstler auf, darunter Duran Durans "A View To A Kill" und Paul McCartney's "Live And Let Die". Weil ihr das Resultat nicht gefiel, wollte sie es nicht veröffentlichen. Als die Plattenfirma die CD doch auf den Markt brachte, erwirkte Bassey vor Gericht, dass der Verkauf eingestellt wurde. Unter Bond-Fans gilt die CD heute als begehrtes Sammlerstück.

Shirley Bassey: Das Leben der Musik-Legende

Ihren ersten Nummer-Eins-Hit in Großbritannien hatte Bassey - als erste Waliserin überhaupt - schon fünf Jahre vor "Goldfinger" mit "As I Love You". Damals war sie 22 und hatte eine harte Jugend hinter sich. Als jüngstes von sieben Kindern einer Engländerin und eines Nigerianers war sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater verließ die Familie, als die kleine Shirley Veronica zwei Jahre alt war. Von ihrem Gesang waren Geschwister, Mitschüler und Lehrer genervt. Sogar ihr Chorleiter in der Schule soll ihr gesagt haben, "die Klappe zu halten", erinnerte sich Bassey in einem Interview.