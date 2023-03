Gisele Bündchen: Erste zaghafte Worte über angeblichen neuen Freund

Seit Wochen ranken sich Gerüchte um eine vermeintliche neue Liebe des brasilianischen Supermodels Gisele Bündchen. Der Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente soll ihr neuer Auserwählter sein, berichteten mehrere US-Promiportale. Im Interview mit dem Magazin Vanity Fair kam die 42-Jährige nun auf ihn zu sprechen - wenn auch zurückhaltend. Er und seine Brüder Pedro und Gui, die die Kampfkunst ebenfalls unterrichten, seien "großartige Freunde" geworden, so Bündchen - "besonders Joaquim". "Ich bin so dankbar, sie alle zu kennen", so das Model.

Neue Vertrauensperson in Bündchens Leben

"Er ist unser Lehrer und vor allem eine Person, die ich bewundere und der ich vertraue." Laut dem People-Magazin wurden die beiden im November 20222 zum ersten Mal gemeinsam gesichtet - kurz nach Bündchens Trennung.