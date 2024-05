410 Objekte aus dem Besitz der 2023 verstorbenen italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida, darunter Möbel, Schmuck und Kunstwerke, kommen am 28. und 29. Mai in Genua bei einer Auktion unter den Hammer. Zu den persönlichen Schätzen, die vom Auktionshaus Wannenes versteigert werden, zählen eine Uhr mit der Gravur "to Gina with admiration", die die Diva vom ehemaligen kubanischen Staatschefs Fidel Castro als Geschenk bekommen hatte.