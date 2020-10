Gigi Hadid zeigt sich erstmals nach Geburt und gewährt Blick auf After-Baby-Body

Vor rund einem Monat sind Model Gigi Hadid und "One Directio"-Sänger Zayn Mailk erstmals Eltern geworden. Nun hat die 25-Jährige ein erstes Foto von sich nach der Geburt ihrer Tochter veröffentlicht.

Gigi Hadid zeigt sich erstmals nach Geburt

Nach der Geburt ihres Kindes hatte sich Gigi Hadid erstmals aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt zeigte sich die frischgebackene Mama erstmals wieder ihren Fans. Eigentlich wollte Hadid mit ihrem jüngsten Posting dazu aufrufen, bei den anstehenden US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen wählen zu gehen. Hadid zeigt sich auf ihrem ersten Selfie als Mutter in einer gelben Jogginghose. Dazu trägt sie ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "Vote."

"Ich habe vergangene Woche via Briefwahl gewählt, mit meiner Tochter neben mir, für ein Amerika, von dem ich will, dass sie es erlebt", schrieb die Schwester von Bella Hadid. "Doch nicht nur für uns. Auch für jene Amerikaner, die weniger privilegiert sind als wir." Sie hoffe auf eine vereinte, empathische Nation und einen mitfühlenden Anführer, so Gigi Hadid.