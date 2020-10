Iggy Azalea zeigt erste Fotos von Sohn Onyx - nur wenige Stunden nach Trennung

Wie die Musikerin nun überraschend verkündete, hat sich das Paar wohl kürzlich getrennt. Nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung der gemeinsamen Fotos mit Onyx hatte Azalea in einer Instagram-Stroy geschrieben: "Was ich letzte Nacht gemeint habe, ist, dass ich meinen Sohn alleine erziehe und nicht in einer Beziehung bin", hatte die Musikerin ihren Fans migeteilt. Zuvor hatte sie die Trennung in einer weiteren kryptischen Botschaft an ihre Fans angedeutet: "Menschen halten Loyalität für etwas Selbstverständliches - deswegen bin ich lieber alleine."

Über den genauen Trennungsgrund ist bisher nichts bekannt.