Ausraster und Alkohol beim "Sommerhaus der Stars": Jugendschutz prüft Show

Schräges Benehmen, nervende Egozentrik und der vermehrte Konsum von Alkohol sorgten in der Auftaktfolge für ein Trash-TV-Erlebnis der heftigen Art. Nun wird die erste Folge der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" auf Verstöße gegen den Jugendschutz geprüft. Das bestätigte die zuständige Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Jugenschutz prüft erste Folge von "Sommerhaus der Stars"

In der ersten Folge der neuen Staffel der Reality-Show, in der acht Promi-Paare auf engem Raum in einem Haus miteinander klar kommen müssen, war es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen: Zwischen "Goodbye Deutschland"-Star Andreas Robens und dem Verlobten von Georgina Fleur, "Kubi" Özdemir, war es zum Streit gekommen. Dabei spuckte "Kubi" dem ehemaligen "Bachelor" Andrej Mangold obendrein ins Gesicht. Die Auseinandersetzung eskalierte unter anderem wegen Robens' und Kubis Alkoholkonsum. Besonders schlimm: Kubi Özdemir trank in der Show, obwohl er nach eigenen Angaben unter einem Alkoholproblem leidet.