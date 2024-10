Getrennte Wege: Salma Hayeks Strategie, finanziell unabhängig zu bleiben

Pinault und Hayek, die als Schauspielerin, Sängerin und Produzentin tätig ist, heirateten am Valentinstag 2009 in Paris, Frankreich. Wenig später wiederholten sie ihr Gelübde in Venedig, Italien, im Beisein von Familie und Freunden. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter und residiert im königlichen "Hotel Particulier" - einem prächtigen Stadthaus aus dem 19. Jahrhundert in Paris.