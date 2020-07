Reicher als die Queen: Die vermögendsten Promipaare

Donald und Melania Trump

Bevor Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde, erlangte er Reichtum durch Immobiliengeschäfte. Er selbst hat sich natürlich auch einige ansehnliche Domizile zugelegt. Da wäre unter anderem das Mar-a-Lago, Trumps Privatclub in Palm Beach, Florida, und die 58-stöckigen Trump Towers in New York. Außerdem besitzt der US-Präsident als leidenschaftlicher Golfer gleich 17 Golfclubs auf der ganzen Welt. Melania Trump hat wesentlich weniger Geld mit in die Ehe gebracht, die 2005 geschlossen wurde. Das Vermögen des Models wird auf rund 50 Millionen Dollar (ca. 43 Mio. Euro) geschätzt.